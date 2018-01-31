Общество

Беречь женское здоровье призвал полпред Александр Беглов

Программу по сохранению здоровья псковичей отметил в качестве положительного примера полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов во время пресс-подхода по итогам визита в Псковскую область, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Особое внимание, по словам полпреда, необходимо уделять женскому здоровью. «Женщин надо оберегать, создавать для них соответствующие условия. Это наши матери», - подчеркнул он.

Еще одна задача, поставленная президентом, выполнение которой контролирует Александр Беглов, - это сохранение здоровья трудоспособного населения. «Элементарно нужно проходить медосмотры и выявлять заболевания на ранних стадиях. Таким образом люди не только сохраняют свое здоровье, это в том числе и экономия бюджетных средств, так как на лечение хронических заболеваний уходят большие средства», - сказал полпред.

Программу, действующую в Псковской области, чиновник назвал эффективной и высказал мнение о том, что она дает возможность выполнить задачу президента по сохранению здоровья и улучшению качества жизни населения.