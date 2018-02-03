Общество

Петербургская группа «Мегаватты» выступит на «РокМасленице» в Пскове

Группа «Мегаватты» из Санкт-Петербурга выступит на «РокМасленице» VI Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей организатор «Доброго рока» Андрей Семенов, коллектив - детище творческого тандема Владислава Чернацкого-старшего и Владислава Чернацкого-младшего. Возникшая в 2014 году в формате дуэта, исполняющего каверы известных рок-коллективов, группа «Мегаватты» к июлю 2016 года превратилась в полноценный коллектив, поющий исключительно песни собственного сочинения. В июле 2017 года группа приступила к записи дебютного альбома «Рок и любовь» и 11 ноября 2017 года состоялась презентация альбома на сольном концерте в клубе «Action» при поддержке Александра Чернецкого («Разные люди»).

К январю 2017 года в активе группы: сингл «Кута», коллекционное издание CD-альбом «Дело №3», двойной официальный альбом «Рок и Любовь», лауреаты фестиваля Emergenzа 2017, 3 сольных программы, лауреаты фестиваля JAMEFest 2016.

«Творчество коллектива объединяет в себе взгляды старшего и молодого поколения на окружающий нас мир. Это социальные и сатирические песни-карикатуры, это озорные песни о молодежи и для молодежи, это философские песни и, конечно же, песни о любви. В настоящий момент группа переживает этап творческого поиска и пробует себя в разных жанрах, при этом тяготеет к классическому року и поет в формате, который можно определить как русский рок», - рассказал А.Семенов.

В творческих планах коллектива выпуск второго альбома в 2018 году и активное участие в рок-фестивалях, одним из которых является и «Добрый рок».

Концерт пройдет в клубе ТИР 17 февраля в 20.00. Его участниками также станут группа «РЭЯ» из Санкт-Петербурга и «TattooIN» из Москвы.

Вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов идет на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Вход 100/150 руб.