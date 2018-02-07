Опубликована афиша Масленичных мероприятий в Псковской области

Афиша Масленичных мероприятий в Псковской области
11 февраля
Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Поганкины палаты, г. Псков, Некрасова, 7)
11.30 «Едет масленица по льду, везет блинцы на меду»
Интерактивные культурно-образовательные фольклорные программы (Для родителей с детьми по предварительным заявкам)
Псковский областной центр народного творчества
14.00 «Масленичный разгуляй». Областной фольклорный фестиваль (Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Псков, ул. Набат, 5)
12 февраля
17.00 «Масленичный сувенир». Открытие областной выставки (Выставочный зал Псковского областного центра народного творчества, г. Псков, ул. Некрасова, 10)
С 12 по 18 февраля
Псковский областной театр кукол (ежедневно)
Масленичное представление и спектакль «Солнышко и снежные человечки»
(г. Псков, ул. Конная, 3. Справки по телефону 56-33-13)
13 февраля
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
10.00 «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность». Международная научно-практическая конференция (Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Галерея П.П. Оссовского, г. Псков, Некрасова, 7)
15 февраля
Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (г. Псков, ул. Набат, 5)
15.30 «Сударыня Масленица». Познавательно-игровая программа
МБУК «Городской культурный центр» (г. Псков, Рижский пр-т, 64)
11.00, 14.00 «Масленица!». Познавательно игровая программа
16 февраля
Псковская областная универсальная научная библиотека (г. Псков, ул. Профсоюзная, 2)
14.30 «Традиции и обряды Масленицы». Историко-просветительская программа
МБУК «Городской культурный центр». (г. Псков, Рижский пр., 64)
18.00 «Как на Масленой неделе». Масленичная встреча в клубе любителей музыкальной культуры.
17 февраля
Государственный музей-заповедник «Изборск» (п. Старый Изборск)
С 13.00 «Встречай весну в Изборске»
Народное гуляние и большая праздничная программа пройдут на площади перед крепостью, на территории Музейного квартала и Нескучного садика
Концертный зал МБУДО «Детская школа искусств» (г. Псков, ул. О. Кошевого,8)
13.30 «Широкая Масленица в школе искусств». Интерактивная фольклорная программа с участием народных коллективов ДШИ
18 февраля
г. Псков
сквер у МБУК «Дом офицеров» (ул. Кирсанова, 5)
12.00 «Масленица идёт – блин и мед несет!». Праздничная интерактивная программа
г. Псков
(Октябрьская площадь, Детский парк, ул. Пушкина, ул. Советская)
С 12.00 до 16.00 «Прощай, Зимушка-зима». Народное гуляние
15.00 Сожжение масленичного чучела