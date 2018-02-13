Общество

Псков готов к проведению Масленицы, заверил Юрий Мартынов

Сегодня, 13 февраля, под руководством заместителя главы администрации города Александра Коновалова прошло итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Масленицы в Пскове. На нем присутствовали представители задействованных в организации праздника служб и ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

Начальник муниципального управления культуры Юрий Мартынов доложил о проведении основного дня массовых народных гуляний - 18 февраля. Перекрытие центра города для движения транспорта будет организовано ГИБДД с 7 часов утра. Торговые и ярмарочные ряды начнут работу с 10 часов, праздничная программа на трех сценах (у Главпочтамта, Центральной аптеки и корпуса Пскову ГУ на улице Советской) будут работать с 12 до 15 часов. Площадка «Блинные рекорды» по традиции разместится у памятника Княгине Ольге, масленичный столб - напротив памятника Скобарю в Детском парке. По мнению Юрия Мартынова, город к проведению Масленицы готов.

Как сообщила организатор праздничной программы, директор Городского культурного центра Елена Голубева, артисты готовы подарить псковичам и гостям города яркий праздник. Впервые в программе будет задействован цыганский ансамбль «Талисман».

Сжигание чучела Масленицы состоится в 15 часов на Октябрьской площади. В 18 часов коммунальные службы приступят к уборке праздничного пространства. По мнению участников совещания, на данный момент основные оргмоменты решены, взаимодействие служб налажено. Безопасность горожан будут обеспечивать сотрудники ГИБДД, полиции, народные дружинники, на мероприятии будут дежурить машины пожарной охраны и «скорой помощи».

Отметим, в 12 часов Масленицу можно будет встретить и на площадке у Дома офицеров. Там праздник продлится до 15 часов.