Общество

Администрация Псковской области наградила Георгия Лупандина благодарственным письмом за многолетний труд в транспортной отрасли

Администрация Псковской области наградила советника генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Георгия Лупандина благодарственным письмом за многолетний труд в транспортной отрасли региона и в связи с 70-летним юбилеем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, благодарственное письмо за подписью временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил юбиляру заместитель губернатора Александр Кузнецов.

«Вы отработали на предприятии большое количество времени. Благодаря вам предприятие сегодня работает и развивается. Я хочу поблагодарить вас за труд, достойный уважения, за преданность своему делу. Оставайтесь всегда рядом с нами. Я думаю, что мы с вами вместе еще сделаем много хорошего для развития Псковской области», - сказал вице-губернатор и заверил, что областные власти продолжат оказывать поддержку транспортной сфере региона.

В свою очередь Георгий Лупандин поблагодарил администрацию области за помощь в решении актуальных вопросов транспортного обслуживания населения.

Георгий Сергеевич Лупандин родился в 1948 году в селе Кулагино Новосергиевского района Оренбургской области. В 1966 начал трудовую деятельность в Уральском областном управлении Вторчермет в качестве водителя. С 1967 года он поступил учиться в Саратовский политехнический институт по специальности «автомобильный транспорт», который окончил в 1972 году с присвоением квалификации «инженер-механик». Георгий Лупандин отдал транспортной отрасли больше 40 лет. С 1972 года по 1977 работал мастером, старшим механиком, начальником производства в автоколонне 1120, а с 1977 года по 1986 - главным инженером Псковского производственного объединения грузового автотранспорта № 1. В течение 28 лет - с 1986 по 2014 год - он руководил транспортным предприятием Псковской области «Псковпассажиравтотранс». В настоящее время является советником генерального директора организации. Награжден медалью «Ветеран труда» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Имеет звание «Заслуженный работник транспорта РФ».