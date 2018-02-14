Общество

Масленицу отметили в Великих Луках

Масленицу отметили в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, начались масленичные гулянья в городе на Ловати с костюмированного парада.

Творческие коллективы вместе с горожанами во главе с духовым оркестром прошлись по проспекту Ленина, зазывая всех на массовые гуляния, которые развернулись на главной площади.

Для гостей Масленицы было организовано концертно-развлекательное представление с участием артистов и ростовых кукол.

Здесь же работали интерактивные площадки. Все желающие могли потанцевать на «Блинной дискотеке», а любители активного отдыха проявляли свою силу и выносливость в«Блинном пейнтболе». Собралось много желающих посмотреть трюки и веселые эстафеты собак на «Дог шоу». В это же время хаски катали взрослых и детей на санях. Владелицы животных утверждает, что хаски без активного движения впадают в депрессию, поэтому они и организовали катание на санях.

Кроме того, на площади была развернута масленичная торговля. А глава администрации города Игорь Чевжик вместе со своим заместителем Юрием Власюком угощали всех горожан блинами.

По традиции завершился праздник сожжением чучела Масленицы.