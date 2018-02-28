Общество

2 марта в Псковском облсовпрофе пройдет первая игра сезона Второй студенческой лиги ТК «Astra Video» и Гремячей лиги КВН

2 марта в большом зале Псковского облсовпрофа пройдет первая игра сезона Второй студенческой лиги творческой компании «Astra Video» и Гремячей лиги КВН г. Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в мероприятии примут участие 4 команды: факультетов вычислительной техники и электроэнергетики, русской филологии и иностранных языков, физико-математического факультета ПсковГУ, а также сборная школьников Гремячей лиги. Тема игры - «Животные».

Как рассказал руководитель Гремячей лиги КВН Пскова Сергей Козлов, игры проходят 2 раза в полугодие, этот период составляет сезон. Все команды участвуют в обеих играх, а далее их результаты складываются, и выявляется победитель сезона. Чтобы участвовать в играх сезона, командам необходимо было посещать тренировки, а также вовремя сдавать материал на редактуру, после чего они уже усиленно могли готовить его для представления публике.

Победитель прошлого сезона - сборная команда КВН «Камбаламба», которая играет в Гремячей лиге КВН с 2008 года, в этом сезоне не подала заявку, так как решила сосредоточиться на поездках в другие города.

Капитан команды факультета вычислительной техники и электроэнергетики Дмитрий Иванов с нетерпением ждет победы в завтрашней игре и немного волнуется: «Не волнуется только мертвый, как я считаю. Перестану переживать только после оглашения результатов игры. КВН для меня сейчас всё. Ведь там я могу реализовать свой потенциал. Мне очень нравится быть на сцене. Это даёт столько эмоций, особенно когда зал тебя поддерживает. От завтрашней игры жду, конечно же, положительных эмоций, победы нашей команды».

Добавим, что игра начнется в 18.00, вход на нее бесплатный. Псковский облсовпроф находится на ул. Советской, 15, большой зал - на втором этаже.

Вторая игра сезона, после которой и определится победитель, состоится 20 апреля.