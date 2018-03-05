Общество

Администрация Псковской области держит на контроле вопрос индексации окладов муниципальных служащих

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников ответил на обращение Псковского областного совета профсоюзов об индексации должностных окладов муниципальных служащих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в ответе говорится, что данный вопрос находится на контроле в администрации Псковской области. По информации врио губернатора, «решение о возможности индексации должностных окладов муниципальных служащих будет принято после анализа ограничений, установленных соглашениями администрации области с министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Псковской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных кредитов из федерального бюджета».

Напомним, что последний раз заработная плата муниципальных служащих в Псковской области повышалась в 2011 году. На протяжении последних двух лет профсоюзный актив региона неоднократно требовал проведения индексации должностных окладов данной категории работников. В 2017 году администрация Псковской области заявила о невозможности увеличения расходов на оплату труда муниципальных служащих из-за ограничений, которые накладываются на регион в рамках исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В 2018 году проблему крайне низких зарплат муниципальных служащих уже поднимал профактив Гдовского и Новоржевского районов в рамках встреч с представителями облсовпрофа.