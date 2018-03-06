Общество

Воздержаться от популизма призывает депутатов Псковской гордумы председатель фракции «Единая Россия» Денис Иванов

Воздержаться от популизма и сосредоточиться на реальном решении вопросов жизнедеятельности города призывает своих коллег по Псковской городской Думе председатель думской фракции «Единая Россия» Денис Иванов. Данный призыв он, в частности, адресовал председателю фракции КПРФ в гордуме Дмитрию Михайлов, который на сессии 6 марта призвал городские власти расторгнуть муниципальный контракт с двумя компаниями, занимающимися содержанием улично-дорожной сети.

«Это чистой воды популизм, ничем не подкрепленный. Никаких доказательств того, что компании плохо убирают город, господин Михайлов не привел. "Давайте разрывать контракты" - с таким подходом можно остаться без воды и без света в городе», - отметил Денис Иванов в интервью Псковской Ленте Новостей. Также депутат отметил, что во время вчерашнего выступления Дмитрия Михайлова у него «сложилось ощущение, что это говорит Олег Брячак устами Михайлова». Напомним, ранее депутат-эсер неоднократно высказывал претензии в адрес подрядчиков, убирающих дороги.

За данной критикой со стороны оппозиции Денис Иванов видит их личные конфликты с представителями власти. «А почему личные конфликты должны отражаться на жителях города? Это, как минимум, аморально», - убежден руководитель фракции «Единая Россия».

Придраться, по его словам, можно ко всему - было бы желание. Нов ситуации с уборкой города от снега имеют место аномальные погодные условия, с которыми Псков столкнулся этой зимой. «Понимаю, что многим хочется, чтобы снег исчезал моментально, но одномоментно его могут убирать только боги», - заявил депутат.

На проблему уборки улично-дорожной сети он предлагает посмотреть с практической точки зрения. «Чтобы заниматься уборкой городских территорий, нужен парк специализированной техники стоимостью в десятки миллионов рублей. Ну, расторгнем мы контракт с действующими подрядчиками, а где еще найти компанию, у которой есть такой же парк техники?», - отметил Денис Иванов. При этом он согласился с разумностью предложения главы администрации города Александра Братчикова по созданию комиссии, которая займется проверкой качества уборки города.

Кроме того, депутат принимает в виду нормативы уборки снега, прописанные в муниципальном контракте. «В нем прописан средний норматив, а по факту снега может выпасть в пять раз больше "запланированного". Соответственно, встает вопрос: либо подрядчики должны убрать только тот объем снега, который прописан по нормативу, либо весь. Но они же не разыгрывают для этого дополнительные контракты», - отметил Денис Иванов.

Поэтому он призвал своих коллег по городскому парламенту и других критиков смотретьна вещи реалистично. «А эти обвинения - голый популизм, и они мне очень не нравятся. Мы же все хозяйством занимаемся, - подчеркнул депутат. - Члены фракции "Единая Россия" не позволяют себе таких выкриков, потому что стараются сначала разобраться в проблеме, а потом уже, в случае необходимости, кого-то обвинять».