Общество

Псковский облсовпроф присоединится к опросу порховичей по «мусорному вопросу»

Псковский облсовпроф присоединится к опросу порховичей по «мусорному вопросу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова.

Она напомнила мнение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о том, что этот опрос носит стратегическое значение, его результаты крайне важны. Псковские профсоюзы поддерживают это убеждение.

«Нас данная ситуация волнует. Волнует с многих позиций. Во-первых, я являюсь депутатом, в том числе от Порховского района. Во-вторых, в муниципалитете достаточно большая профсоюзная семья, очень много первичных профсоюзных организаций в различных отраслях на территории района. В-третьих, на территории муниципалитета работает наш замечательный профсоюзный курорт - санаторий «Хилово» с его уникальным ресурсом. Достаточно активны наши работники, их семьи. На первую линию мы ставим задачу - сохранение уникальной экологической атмосферы на территории Порховского района и сохранение рабочих мест для наших сотрудников, а это 425 мест», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Она отметила, что на территории района 18 марта будут работать 6 пунктов сбора общественного мнения. В связи с этим профсоюзы формируют 6 бригад для организации и контроля процедуры проведения опроса вместе с активистами ОНФ.

«Искренне рассчитываем, что все будет происходить честно, что сегодня данный процесс связан с жизненно важной для жителей Порховского района проблемой. Псковский областной совет профсоюзов будет присутствовать во всех пунктах проведения общественного опроса», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Лидер псковских профсоюзов выразила уверенность, что результаты данного опроса непременно повлияют на решение, которое в итоге примут областные власти.