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Общество

Опрос порховичей по «мусорному вопросу» позволит получить реальный срез мнения — Григорий Турчин

13.03.2018 08:19|ПсковКомментариев: 6

Опрос жителей Порховского района по «мусорному вопросу» позволит получить реальный срез мнения по данной теме в отличие от митинга, состоявшегося в феврале. Такое мнение высказал в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель исполкома ОНФ в Псковской области, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.

Напомним, 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Псковской области врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил провести опрос среди жителей Порховского района по вопросу размещения полигона ТКО в муниципалитете. Член рабочей группы, руководитель исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин предложил провести опрос в день выборов президента Российской Федерации 18 марта, чтобы как можно больше порховичей могли поделиться своим мнением.

«Мы будем контролировать проведение опроса. Заявиться в качестве инициаторов опроса и никак его не контролировать было бы, по большому счету, смешно. На каждом пункте, где будут проводить опрос, будут находиться по 1 - 2 наших активиста», - пояснил в интервью Псковской Ленте Новостей Григорий Турчин, добавив, что «опрос будет проводиться не в течение всего дня, а в пик явки на выборы».

Наряду с этим активист ОНФ подчеркнул, что опрос населения по «мусорному вопросу» имеет ряд преимуществ по сравнению с состоявшимся в феврале митингом в Порховском районе. «На мой взгляд, в силу ограниченности числа прибывших людей митинг не отражает реального среза мнения жителей. По разным оценкам, митинг собрал 300, 400, 500 человек. А в опросе 18 марта, мы надеемся, примут участие большинство жителей Порховского района, и мы получим реальный срез мнения», - отметил Григорий Турчин.

Кроме того, отметил он, «на митинге в основном превалируют эмоции и крик души, а в таких условиях сложно предметно формулировать свое мнение - это надо делать либо при подготовке митинга, либо после него, осознавая происходящее».

Для опроса, который состоится 18 марта, будут сформулированы четыре вопроса, которые, по мнению Григория Турчина, максимально раскроют взгляды жителей на использование полигона.

Он выразил надежду, что власть услышит волю местных жителей. «Тут деваться некуда. Как не услышать? Зачем тогда все это затевалось? Я в ОНФ работаю пять лет, и, на мой взгляд, общественное мнение работает, и очень сильно», - заключил руководитель исполкома ОНФ в Псковской области.

Теги: #опрос #тбо #Порхов #мусорный хайп #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
 

 
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