Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
пожар в онкодиспансере
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Николай Рассадин в «Эхономике»
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Реплика Донецкого: Тема сисек
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 10.03.2018 14:1014 Катающаяся на горных лыжах псковская пенсионерка покорила соцсети. ВИДЕО 12.03.2018 15:191 Партию срезов цветов и бутонов не пустили в Псковскую область 12.03.2018 15:044 ТОП-3 женских сапог от фабрики Nordman на снегокашу 12.03.2018 14:530 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области идет на спад - главный санитарный врач 12.03.2018 14:520 Сотрудники УИС 12 марта отмечают свой профессиональный праздник 12.03.2018 14:460 «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым. ВИДЕО
Самое популярное 10.03.2018 14:1014 Катающаяся на горных лыжах псковская пенсионерка покорила соцсети. ВИДЕО 11.03.2018 11:4126 Интерактив: Ждем трагедии? 10.03.2018 21:3161 Интерактив: Очередь на эстонской границе 10.03.2018 13:0550 Украинский десантник напал на телеведущего Артема Шейнина 09.03.2018 10:300 Псковская полиция продолжает розыск Валерия Кадрова
 
Общество

Наталья Плявинская: На основании опроса порховичей будет принято окончательное решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами

12.03.2018 14:29|ПсковКомментариев: 6

На основании опроса порховичей по «мусорному вопросу» будет принято окончательное решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса» Наталья Плявинская.

Она отметила, что главная цель проведения опроса 18 марта - выяснить мнение жителей Порховского района по нашумевшей уже проблеме. «Позиция ОНФ - добиться конструктивного решения вопроса, а не просто саботировать любые решения власти. Такая форма опроса в формате анкетирования всех желающих совершеннолетних жителей Порховского района позволит узнать мнение жителей, потому что проблема на сегодняшний день приняла политических характер. Чтобы не давать возможности отстраиваться на этой проблеме, мы считаем, что нужно играть в открытую как с людьми, так и с властью. Мы готовы занять позицию третьей стороны», - сказала она.

Наталья Плявинская уверена, что результаты этого опроса повлияют на принятие окончательного решения со стороны областных властей по поводу строительства в муниципалитете полигона. «Как минимум на основании результатов этого опроса будут или не будут вноситься соответствующие изменения в территориальную схему обращения с отходами», - добавила координатор проекта «Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса».

Теги: #тбо #полигон ТБО #мусорный полигон #свалка #мусорный хайп #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, решение какой из заявленных в послании Владимира Путина задач должно быть приоритетом для власти?
В опросе приняло участие 1428 человек
Сюжет: Мусорный хайп Наталья Плявинская: На основании опроса порховичей будет принято окончательное решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами Псковский облсовпроф присоединится к опросу порховичей по «мусорному вопросу» Жителей Порховского района 18 марта опросят по «мусорному вопросу» 18 марта порховичей опросят по «мусорному вопросу» Псковички пожаловались депутату Госдумы на отсутствие расшифровки нового тарифа на мусор Георг Бареш: Сегодня невозможно в принципе обходиться без полигонов ТКО Инновационный проект по термоутилизации отходов в Псковской области представлен рабочей группе по обращению с ТКО Стратегию перехода Псковской области на новую систему обращения с ТКО рассмотрели члены рабочей группы Путь мусора: от контейнера до свалки. ИНФОГРАФИКА За год число договоров на вывоз мусора из частного сектора Пскова и Псковского района выросло вдвое Михаил Ведерников изучил работу мусороперерабатывающего комплекса под Псковом Экспертный совет обсудил корректировку Территориальной схемы вывоза и обработки ТКО и рассмотрел предложения инвесторов Провести совещание с участием представителей санатория «Хилово» по вопросу размещения в Порховском районе ТКО предлагает Псковский облсовпроф В Пскове обсудят корректировку территориальной схемы вывоза и обработки ТКО  В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора ТКО Алексей Кириллов о проблеме с ТКО: У нас всегда забывают одну простую вещь - объяснять людям, что происходит Отступать некуда! - Григорий Турчин о решении проблемы с ТКО в Псковской области Информация о тарифах на вывоз мусора и планах по обращению с ТКО должна быть максимально открытой для псковичей, считает Александр Братчиков Александр Котов назвал важным решение о создании равных возможностей для всех инвесторов при корректировке схемы обращения с ТКО У Росприроднадзора пока нет нареканий на использование порховского полигона для приема мусора из Пскова Олег Брячак предложил решать проблему с ТБО в Пскове с помощью муниципального предприятия Александр Братчиков рассказал, как псковичи смогут вдвое сэкономить на тарифах ТБО Отдельную программу поддержки из областного бюджета предложил создать Михаил Ведерников для района, где разместится полигон ТБО Михаил Ведерников призвал принять единый документ по обращению с ТБО, который будет ставить в равные условия всех инвесторов Андрей Агапов опроверг информацию о том, полигон в Острове рассматривают в качестве возможного варианта размещения ТКО из Пскова Островский полигон рассматривается как возможный вариант временного размещения отходов из Пскова Сага о ТБО Большинство читателей ПЛН считают, что проблему с мусором в Псковской области можно решить строительством завода Виктор Остренко по теме ТБО: В этой ситуации очень легко таскать из огня политические каштаны Анатолий Копосов: Для решения «перезревшего» вопроса с обращением ТБО необходимо создать региональную программу Необходимо создать достаточное количество мусороперерабатывающих заводов по всей Псковской области - Антон Минаков Всеволод Козловский: Решать проблему с полигоном ТБО нужно с учетом выгоды для граждан Александр Котов: Появление полигона неизбежно, как и крах империализма Региональный оператор по обращению с ТБО будет выбран в Псковской области на конкурсной основе в мае Александр Кузнецов: Каждый из нас мусорит, но почему-то не каждый за это платит Систему стимулирования населения Псковской области за раздельный сбор мусора разработает администрация региона Межведомственная рабочая группа по обращению с ТБО в Псковской области будет сформирована на следующей неделе Полная рекультивация псковской свалки будет завершена к 2022 году Перераспределение мусорных потоков из Пскова на полигоны в других районах является временным - Александр Кузнецов Антон Минаков зачитал депутатам обращение от порховичей, которые ждут помощи в вопросе с полигоном ТБО С широко открытыми глазами ворошить осиное гнездо Михаил Ведерников лично возглавит рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области Ситуацию с ТБО обсудили депутаты из самой многочисленной фракции областного Собрания с Михаилом Ведерниковым Мусорный хайп: продолжение следует Мусоровоз вперед летит Депутаты «Единой России» рассмотрят вопрос о хранении и утилизации ТБО в Псковской области Мусорный хайп по-порховски Все полигоны, на которые сегодня вывозится мусор из Пскова, прошли обследования - Александр Кузнецов Порховичи составили петицию против приема мусора из Пскова
Лента новостей
Последние новости
12.03.2018, 15:260 Путин внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до 12 лет за «откаты» при госзакупках 12.03.2018, 15:220 Второй маршрут «Карты памяти» разработали юные псковичи в рамках просветительского проекта 12.03.2018, 15:191 Партию срезов цветов и бутонов не пустили в Псковскую область 12.03.2018, 15:044 ТОП-3 женских сапог от фабрики Nordman на снегокашу
12.03.2018, 14:581 Любовь Толкалина сыграет Маргариту в легендарном спектакле на сцене Дома офицеров в Пскове 12.03.2018, 14:530 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области идет на спад - главный санитарный врач 12.03.2018, 14:520 Сотрудники УИС 12 марта отмечают свой профессиональный праздник 12.03.2018, 14:524 Песков оправдался перед Путиным за «пургу»
12.03.2018, 14:460 «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым. ВИДЕО 12.03.2018, 14:432 Диагноз корь у одноклассника заболевшего в Пскове ребенка не подтвердился 12.03.2018, 14:370 Православной литературе на языках народов мира посвятят очередную выставку в областной библиотеке 12.03.2018, 14:3523 Дмитрий Шахов: Бойкотирование президентских выборов - неконструктивный путь
12.03.2018, 14:296 Наталья Плявинская: На основании опроса порховичей будет принято окончательное решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами 12.03.2018, 14:271 Пресс-конференция «Горжусь своим домом, своим двором» состоится в общественном пресс-центре ПЛН 12.03.2018, 14:123 Псковская область войдет в состав «Императорского маршрута» 12.03.2018, 14:040 Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже бутылки водки с прилавка псковского магазина
12.03.2018, 13:542 Областная библиотека приглашает на выставку, посвященную истории российской государственности 12.03.2018, 13:441 192 случая искажения криминальной статистики удалось предотвратить прокуратуре Стругокрасненского района в 2017 году 12.03.2018, 13:3933 Студент ПсковГУ: На выборы президента нужно идти, что показать свою позицию 12.03.2018, 13:362 Не все избирательные участки Пскова и Великих Лук приспособлены для голосования маломобильных групп избирателей - Дмитрий Шахов
12.03.2018, 13:291 «Псковмясопром» стал обладателем Кубка Пскова по мини-футболу 12.03.2018, 13:212 Псковский облсовпроф присоединится к опросу порховичей по «мусорному вопросу» 12.03.2018, 13:130 На пересечении улиц Леона Поземского и Алмазной в Пскове не работает светофор 12.03.2018, 13:1216 Региональная акция «Вместе идем на выборы» завершится 16 марта на набережной реки Псковы
12.03.2018, 13:020 Ноутбуки подарила ассоциация «Псковский лес» образовательным учреждениям Псковщины, принявшим участие в конкурсе патриотического рисунка 12.03.2018, 13:022 Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым 12.03.2018, 12:5013 Крестный ход отправится из Пскова в Екатеринбург в память о семье Николая II 12.03.2018, 12:3538 Псковичам предлагают сделать селфи на выборах 18 марта и выиграть ноутбук
12.03.2018, 12:300 Выставка архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния» откроется в Псковской области 12.03.2018, 12:232 Более 5,2 тысяч жителей Псковской области 18 марта будут голосовать впервые 12.03.2018, 12:220 Праздничным концертом поздравил колледж искусств жителей села Велье с Международным женским днем 12.03.2018, 12:196 Иван Патлач: Псковская область готова к предстоящим выборам президента 18 марта
12.03.2018, 12:082 В Псковской области будущие наблюдатели постигают азы работы на выборах 12.03.2018, 11:572 208 пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в Псковской области в 2017 году 12.03.2018, 11:523 Прокуратура обязала администрацию Дно принять на баланс бесхозный газопровод на улице Заводской 12.03.2018, 11:504 Археологи нашли очередное подтверждение торговых связей Пскова и Ганзейского Союза
12.03.2018, 11:432 Уже 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом зарегистрировано в Псковской области с начала 2018 года 12.03.2018, 11:331 Двух пешеходов сбил водитель «Ниссана» на Октябрьском проспекте в Пскове 12.03.2018, 11:220 14 нетрезвых водителей задержали 8 марта в Псковской области 12.03.2018, 11:141 О соблюдении прав и свобод человека накануне выборов президента пойдет речь в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
12.03.2018, 11:100 Из великолукского магазина украли букет цветов 12.03.2018, 11:0632 Жителей Порховского района 18 марта опросят по «мусорному вопросу» 12.03.2018, 11:031 Для работы на КОИБах в Пскове пройдут обучение 170 человек 12.03.2018, 10:440 В Великих Луках из гаража украли ванну и трубы
12.03.2018, 10:324 Победой школьников из ППК завершился городской этап соревнований «Белая ладья» в Пскове 12.03.2018, 10:2941 18 марта мы будем выбирать не только президента РФ, но и будущее нашей страны - Андрей Филатов 12.03.2018, 10:180 Волонтеры Псковского колледжа искусств стали участниками патриотического форума 12.03.2018, 10:152 Кубок Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини «Довмонт» состоится 31 марта
12.03.2018, 10:0516 Массовая драка произошла в Великих Луках 12.03.2018, 10:020 Полный курс счастливой жизни. Читайте в свежем выпуске журнала «Телесемь» 12.03.2018, 09:3010 Иностранцы полюбили Москву больше остальной России 12.03.2018, 09:301 Зампрокурора области организует личный прием граждан в Красногородске
12.03.2018, 09:261  Российская лыжница завоевала «золото» Паралимпиады 12.03.2018, 09:072 Природоохранная прокуратура добилась принятия судом решения о ликвидации свалки ТКО возле себежской деревни Толкачево 12.03.2018, 08:52102 ВЦИОМ прогнозирует явку на президентских выборах 63-67% и результат Путина - 69-73% 12.03.2018, 08:407 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва
12.03.2018, 08:366 Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа 12.03.2018, 08:237 Самообеспеченность томатами в два раза превысила потребности населения РФ 12.03.2018, 08:2215 Путин рассказал о причинах гибели подлодки «Курск» 12.03.2018, 08:130 ВМФ РФ получил возможность проводить операции на суше
12.03.2018, 08:042 Депутаты Госдумы предлагают реже сажать несовершеннолетних в тюрьму 11.03.2018, 23:223 Как смартфоны влияют на мозг, рассказал врач 11.03.2018, 22:2310 Интерактив: Помогите найти хозяина 11.03.2018, 21:3623 Эстонцы и латыши устроили драку на рыбалке в Пярну. ВИДЕО
11.03.2018, 21:1726 Бездомные собаки подрались на детской площадке в Тямше   11.03.2018, 21:070 Противопожарный рейд прошел в Новоржеве 11.03.2018, 20:2027 В ближайшие 5 лет в России полностью перейдут на автоматический подсчет потребления коммунальных ресурсов 11.03.2018, 19:510 Опубликовано расписание ледовой арены в Пскове на следующую неделю
11.03.2018, 19:001 Псковская пенсионерка, ставшая звездой вирусного видео, учила внуков кататься на горных лыжах 11.03.2018, 18:338 22-летний житель Ленинградской области взял кредит на убийство жены 11.03.2018, 18:034 В Ленинградской области пропала пенсионерка, женщина могла направиться в Псковскую область 11.03.2018, 17:450 Юноши из ФК «Луки-Энергия» стали победителями турнира «Полоцкая весна-2018»
11.03.2018, 17:082 Как защититься от краж из автомобилей, рассказали в псковской полиции 11.03.2018, 17:060 До +3 обещают в Псковской области в понедельник 11.03.2018, 16:410 Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира 11.03.2018, 16:3617 Путин рассказал о «захвате» самолета перед Олимпиадой в Сочи
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru