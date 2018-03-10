Общество

Наталья Плявинская: На основании опроса порховичей будет принято окончательное решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами

На основании опроса порховичей по «мусорному вопросу» будет принято окончательное решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса» Наталья Плявинская.

Она отметила, что главная цель проведения опроса 18 марта - выяснить мнение жителей Порховского района по нашумевшей уже проблеме. «Позиция ОНФ - добиться конструктивного решения вопроса, а не просто саботировать любые решения власти. Такая форма опроса в формате анкетирования всех желающих совершеннолетних жителей Порховского района позволит узнать мнение жителей, потому что проблема на сегодняшний день приняла политических характер. Чтобы не давать возможности отстраиваться на этой проблеме, мы считаем, что нужно играть в открытую как с людьми, так и с властью. Мы готовы занять позицию третьей стороны», - сказала она.

Наталья Плявинская уверена, что результаты этого опроса повлияют на принятие окончательного решения со стороны областных властей по поводу строительства в муниципалитете полигона. «Как минимум на основании результатов этого опроса будут или не будут вноситься соответствующие изменения в территориальную схему обращения с отходами», - добавила координатор проекта «Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса».