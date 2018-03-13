Общество

Профсоюзы и порховские активисты договорились совместно контролировать опрос по поводу полигона ТКО

Представители Псковского облсовпрофа 14 марта провели встречу с жителями Порховского района - членами инициативной группы, выступающей против функционирования местного полигона ТКО в качестве межмуниципального. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в профсоюзной организации, во встрече приняли участие более 20 активистов.

Активисты отметили, что не согласны с формулировками, использующимися в опросе, который представители Общероссийского народного фронта намерены провести среди жителей района 18 марта по поводу судьбы порховского полигона ТКО. Местные жители отмечают, что на данный момент не располагают информацией о том, как будет организован сам процесс опроса, и опасаются его фальсификации, поскольку нет информации об оформлении протоколов с участков опроса, к тому же сам опрос предполагается вести на условиях анонимности участников. Кроме того, по их мнению, ни один из предложенных вариантов ответа не отвечает интересам порховичей.

Профсоюзная сторона и местные активисты договорились осуществлять совместный контроль за ходом анкетирования, выставив на каждый участок своих наблюдателей, фиксируя всю информацию о начале, ходе и итогах опроса. Представители областного профсоюзного объединения также намерены получить у активистов ОНФ полную информацию по организации данного процесса, начиная от конкретных мест, где будет проводиться анкетирование граждан до оформления его итогов.

Напомним, что о намерении провести опрос жителей Порховского района по поводу функционирования местного полигона стало известно 7 марта. Такое предложение на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области сделал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Активисты ОНФ решили провести анкетирование 18 марта.

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13 марта Псковский облсовпроф получил возможность ознакомиться с анкетой, которая была разработана ОНФ для опроса жителей Порховского района, и внес предложение по ее корректировке для упрощения понимания и недопущения разночтений в толковании сущности вопроса, но данное предложение не получило поддержки у организаторов опроса.