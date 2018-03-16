Общество

«Горячая линия» связи с избирателями будет работать сегодня в Псковской области до 22.00

На «горячую линию» могут обращаться избиратели Псковской области сегодня, 18 марта, в день выборов президента РФ. Напомним, звонки по телефону: 8 (900)-995-64-01 сегодня принимаются с 8.00 до 22.00.

В этом году «горячая линия» организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», «Центром правового просвещения и медиации». «Горячая линия» работает при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссией Псковской области.

Главная цель работы «линии связи с избирателями» - обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов президента России. Данный общественный проект работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний.

«Горячая линия» - это возможность для граждан участвовать в процессе выборов, возможность работать непосредственно с избирателем, у которого есть что сказать и предложить и организаторам выборов и кандидатам, есть куда обратиться, в случае если его права ущемляются. Кроме того, «горячая линия» поможет улучшить работу избирательных комиссий, звонки высветят те проблемы, на которые необходимо будет обратить дополнительно внимание. Зачастую в период выборов в избирательные комиссии поступает много обращений, не имеющих отношения к нарушению избирательных прав граждан: это и жалобы социально-бытового характера и вопросы информационно-справочного характера. Благодаря работе «горячей линии» на эти обращения можно оперативно реагировать и в случае необходимости их можно будет переадресовывать соответствующим организациям и службам для принятия решения по существу вопроса.

Звонки принимаются из всех муниципальных образований Псковской области специально подготовленными операторами. В этом году при реализации данного социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.