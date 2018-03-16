Общество

В Псковской области работают международные наблюдатели от СНГ

В Псковской области работают международные наблюдатели. Они прибыли в регион по приглашению ЦИК России в составе Миссии международных наблюдателей от Содружества независимых государств для наблюдения за выборами Президента России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в составе Миссии Владимир Терентьев, Геннадий Егоров, Владислав Мужиченко, Марина Новицкая и Дмитрий Хома (Республика Беларусь).

С представителями Миссии встретился председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Он рассказал международным наблюдателям об основных положениях избирательного законодательства по подготовке и проведению выборов Президента России, о системе избирательных комиссий, о мерах по обеспечению открытости, честности, прозрачности и законности выборов, чтобы у общества и избирателей к их результатам было полное доверие.

Также глава Псковского областного избиркома рассказал о новом порядке голосования избирателей по месту нахождения, применению в области комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) для голосования избирателей, а также QR-кодов на протоколах об итогах голосования и организации видеонаблюдения на избирательных участках.

Наблюдатели Миссии СНГ 17 марта уже посетили избирательные участки в Псковском и Печорском районах. В день голосования, 18 марта, они будут работать в Островском, Пушкиногорском районах и городе Пскове.

Напомним, что в Единый день голосования в сентябре 2016 года начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета Геннадий Егоров и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев уже посещали в составе Миссии международных наблюдателей от Содружества независимых государств Псковскую область. Тогда они дали положительную оценку организации выборов и работе избирательных комиссий региона всех уровней.