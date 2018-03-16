Общество

Профсоюзы контролируют ход опроса порховичей по функционированию полигона ТКО

Представители Псковского облсовпрофа и инициативной группы жителей Порховского района контролируют ход опроса граждан по функционированию местного полигона твердых коммунальных отходов, организованный региональными активистами ОНФ. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

По информации наблюдателей, организаторы опроса прибыли к местам анкетирования с некоторым опозданием. Между тем, как сообщила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, осуществляющая контроль за проведением опроса на участке, располагающемся на пр. Ленина, 14-а, при Доме культуры, опрос начался ровно в 10.00. За первые 20 минут было заполнено более 20 анкет, граждане не просто выбирают пункт в анкете, но и дописывают к ней особое мнение.

С 20-минутной задержкой начал работать пункт анкетирования порховичей по поводу функционирования полигона ТКО в школе №1. По информации заместителя председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича, к этому моменту на пункте опроса уже образовалась очередь.

Напомним, что опрос будет идти в Порхове только до 14.00 по адресам:

— пр. Ленина, д.32-а (участок №551 — рядом со зданием библиотеки будет располагаться автомобиль с плакатом о проведении опроса и наблюдателем в куртке с символикой ОНФ);

— ул. Плеханова, д.6 (участок №552 — школа №3);

— пр. Ленина, д.14-а (участок №553 — дом культуры);

— пр. Ленина, д.5 (участок №554 — кинотеатр);

— ул. Мебельная, д.7 (участок №555 — школа №1);

— ул. Порховская, д.3 (участок №556 — рядом со зданием библиотеки будет располагаться автомобиль с плакатом о проведении опроса и наблюдателем в куртке с символикой ОНФ).

На каждом участке опроса работают: представитель ОНФ, 2 представителя инициативной группы горожан, 2 представителя Псковского облсовпрофа.