Председатель Молодежного парламента Денис Матвеев проголосовал на выборах президента

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев вместе с семьей проголосовал на участке №63.
«Выбор сделан!» - написал он под фотографиями на своей странице «ВКонтакте».
«Участие в выборах - это ответственное дело. Дело, которое позволяет определить будущее нашей страны, поэтому нельзя находиться в стороне, нужно идти и голосовать за президента РФ, за свою страну, за наше будущее!» - добавил молодой парламентарий в комментарии для Псковской Ленты Новостей.