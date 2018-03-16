Председатель Молодежного парламента Денис Матвеев проголосовал на выборах президента

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В опросе приняло участие 671 человек

В опросе приняло участие 671 человек

Нет. Летают — значит, боятся и считаются с нами, а это хорошо

Нет, у нас мощная армия. Никто к нам не сунется

Нет, это обычная практика. Самолеты всегда летают у границ — просто раньше об этом не трубили на каждом углу

Да, беспокоят. Но надеюсь, отношения России и Запада все-таки нормализуются — ничего страшного не произойдет

Да, и не только это. Но чего тут удивляться, если мы сами создаем напряжение и пугаем весь мир?!

Да, я в панике. Боюсь, мир на пороге больших потрясений

Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?

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