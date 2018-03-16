Общество

Глава администрации города Великие Луки: Люди приходят на избирательные участки в приподнятом, бодром настроении

Глава администрации города Великие Луки Игорь Чевжик принял участие в выборах президента РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, он пришел на свой участок для голосования, расположенный в здании «Лицея № 11» по адресу проспект Гагарина, д. 9, корпус 2, утром. После голосования, глава великолукской администрации рассказал, что на данный момент все 43 избирательных участка работают в штатном режиме.

«Люди приходят на избирательные участки в приподнятом, бодром настроении, я бы даже сказал, в праздничном, – отметил Игорь Чевжик. – На 10 часов утра в Великих Луках уже проголосовало порядка 5,5 тысяч человек, что составляет почти 7,5% от общего числа избирателей, то есть явка достаточно высокая. Информации о нарушениях пока не поступало. Администрацией города приняты все необходимые меры, чтобы люди могли прийти и спокойно проголосовать».

В заключение, Игорь Чевжик пригласил великолучан прийти на избирательные участки и выполнить свой конституционный долг.

«Сегодня такой день, когда каждый из нас должен сделать свой выбор. Нужно подумать не только о себе, но и о будущем наших детей, которые еще пока не имеют возможности участвовать в голосовании, а значит, ответственность за них лежит именно на нас. Поэтому еще раз хочу призвать жителей города, активно принять участие в голосовании, чтобы выбрать главу нашего государства. В такой день нельзя оставаться в стороне», – отметил Игорь Чевжик.

Фото Евгений Николаенков