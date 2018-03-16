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Общество

Псковичи закупаются на ярмарке выходного дня. ФОТО

18.03.2018 13:52|ПсковКомментариев: 0

В Пскове сегодня, 18 марта, проходит ярмарка выходного дня, которую перенесли с субботы. 

Как сообщает Центр Деловой Информации, сегодня ярмарка пользуется особенно популярностью. Традиционно торговые ряды разместились на улицах Пушкина и Карла Маркса. Продают производственные и фермерские товары: молочные и мясные продукты, фрукты и овощи.

В начале улицы Пушкина - напротив здания Псковского драмтеатра - сосредоточились ряды сувенирной продукцией. Особой популярностью у покупателей пользуются изделия из дерева. К выбору гостей - разделочные доски, подставки под горячее, расчески, скалки и ступки ручной работы из черной ольхи.

Здесь же можно приобрести картины, вышитые в разных техниках, матрешки, сувенирные дудочки и магниты с изображением храмов Пскова.

Традиционно участниками ярмарки стали мастера по вязаной игрушке. Домовята, обереги, забавные зверушки, выполненные в различных стилях радуют глаз покупателей и не пугают кошелек - цены на сувенирные игрушки от 200 до 300 рублей.

Для модниц на ярмарке представлен хороший выбор украшений ручной работы, в том числе и из бисера.

Обложки для документов, барсетки, кошельки и визитницы из натуральной кожи козы ручной работы приглянутся любителям высокого качества и индивидуального стиля. Продавец отметил, что самые интересные и дорогие модели раскупили еще с утра.

Добавим, ярмарка работает до 16.00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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