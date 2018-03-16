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Общество

100-летняя псковичка Валентина Майорова приняла участие в выборах президента РФ

18.03.2018 14:12|ПсковКомментариев: 3

100-летняя жительница Пскова Валентина Майорова приняла участие в выборах президента РФ. Она проголосовала в 47-й школе, где отработала 25 лет учителем русского и литературы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Мне 100 лет, я уже бабушка и прабабушка, а чувствую себя на 18. Я ни разу не пропускала выборы Президента РФ, добросовестно исполняю свой гражданский долг. Вот и сегодня пришла отдать свой голос за человека, который сможет нашу страну сделать мощной, сильной и самой развивающейся во всех областях. Я хочу, чтобы все дети после избрания Президента были счастливы, здоровы и жили лучше нас, радовали своими достижениями и давали поводы для гордости», - рассказала 100-летняя избирательница.

Глава Пскова Иван Цецерский, сопровождая Валентину Майорову на избирательный участок, сказал, что восхищен этой женщиной. «Многие граждане в молодом возрасте не могут найти возможность прийти проголосовать, а тут женщина в 100 лет, не пользуясь услугой голосования на дому, приходит на избирательный участок отдать свой голос за президента», - подчеркнул глава муниципалитета.

Добавим, Валентина Майорова родилась 30 января 1918 года в городе Владикавказ. Училась в медицинском училище, но закончив 1 курс, перевелась в педагогический институт на специальность «русский язык и литература». После окончания института вышла замуж за военного, родила двоих детей. Во время Великой Отечественной войны Валентина Майорова в районе города Орджоникидзе копала противотанковые рвы под бомбежкой, рыла траншеи. Ночью скрывались в подвалах домов, а в 5 утра выходили на работу. В 1947 году Валентина Майорова вместе с семьей переехали в город Псков, муж через два месяца трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. С 1949 году Валентина Майорова работала в 47 школе. 25 лет преподавала русский язык и литературу для 5-8 классов. Дважды избиралась Депутатом городского совета и была председателем профсоюзного комитета. После ухода на пенсию она 11 лет проработала на заводе АДС, где ей было присвоено звание «Ветеран труда».

Теги: #выборы президента #Выборы 2018 #псков #РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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