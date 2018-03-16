Общество

Великолукская семья Бердниковых специально приехала с дачи, чтобы проголосовать

«Мы обычно всей семьей ходим на выборы, — говорит великолучанин Виктор Бердников. — Это наш гражданский долг. Сегодня мы с дачи специально пораньше приехали, чтобы пойти на выборы».

Надежда и Виктор Бердниковы 18 марта взяли на выборы младшую дочь, пишет Луки.ру.

«Нашему сыну в следующем году исполнится восемнадцать лет. Он знает о выборах, на эту тему дома были разговоры», — говорит Надежда Бердникова.

«Ходить на выборы — это правильно, это наша обязанность», — отмечают супруги и не изменяют этой традиции, которая существует в их семье.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы Президента Российской Федерации. В 8:00 утра открылись все 638 избирательных участков, их работу обеспечивают более 5,8 тысяч членов избирательных комиссий.

Всего в список избирателей Псковской области включено 522 тысяч 780 человек, из них 5,2 тысяч — проголосуют впервые в жизни.

Свое избирательное право уже реализовал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он пришел на избирательный участок вместе с семьей. Свои голоса также отдали депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик. Также в Псковской области проголосовали люди разного возраста и профессий.