Общество

Избирательные участки Псковской области закрылись для подсчета голосов на выборах президента

В Псковской области только что завершились выборы президента России. Все 638 избирательных участков ровно в 20.00 завершили свою работу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Избирательные процедуры на участках обеспечивали более 5800 членов избирательных комиссий.

Напомним, псковичи, как и другие граждане России, выбирали президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак (партия «Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина (партия «Коммунисты России»), Бориса Титова (партия «Партия роста») и Григория Явлинского (партия «Яблоко»).

На данный момент избирательные комиссии региона приступили к подсчету голосов. На 553 избирательных участках при составлении итоговых протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов будет применен машиночитаемый QR-код. Внедрение этой технологии при обработке результатов голосования на выборах президента РФ позволит ускорить ввод данных протоколов в систему ГАС «Выборы». На предыдущих выборах в прошлом году такое нововведение имело место только на 216 избирательных участках.

Напомним также, что по состоянию на 18.00 явка избирателей на выборах президент РФ в Псковской области составила 59,78%, или 314 674 избирателей. По всем районам области явка составила свыше 50%, по нескольким - свыше 70%. Например, в Бежаницком районе - 72,78%, в Стругокрасненском - 76,32%, в Куньинском районе - 73,07%.