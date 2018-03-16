Общество

Всеволод Козловский: Сегодняшние выборы напомнили мне дни голосования в СССР

«Сегодня я голосовал за будущее своей страны и своей семьи. Свой выбор сделала и моя супруга, - рассказал Псковской Ленте Новостей депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский. - Выборы президента у нас проходят один раз в шесть лет. Мы выбираем курс дальнейшего развития нашей страны. Как известно, это наш гражданский долг. Государство нам дает активное и пассивное избирательное право. Приходя на выборы, мы реализуем свое активное право».

«Являясь депутатом, я сегодня объезжал избирательные участки, интересовался, как проходят выборы, и нет ли нарушений. Посетив участки, убедился, что выборы проходят спокойно. Явка хорошая по сравнению с прошлыми выборами. Люди понимают, что выборы президента - это важное и серьезное событие. Сегодняшние выборы мне напомнили дни голосования во времена Советского Союза: на избирательных участках работали буфеты, выступали творческие коллективы, играла музыка», - поделился парламентарий.



«Люди были в хорошем настроении, с удовольствием фотографировались на фоне УИКов. Это говорит о том, что людям выборы президента реально небезразличны», - добавил он.



Напомним, сегодня к 18.00 почти 60% или 314 тысяч 674 избирателя Псковской области проголосовали на выборах президента Российской Федерации.



Свое избирательное право также реализовал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он пришел на избирательный участок вместе с семьей. Свои голоса также отдали депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава города Пскова Иван Цецерский, глава Администрации Пскова Александр Братчиков, глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик.