Общество

Антон Минаков: Региональное отделение ЛДПР выборы отработало удовлетворительно

«Региональное отделение ЛДПР выборы отработало удовлетворительно», - заявил лидер отделения партии в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания в комментарии для радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«В Псковской области наблюдатели от ЛДПР не зафиксировали каких-либо нарушений в день голосования. Как мне сообщили коллеги, в некоторых регионах нарушения зафиксированы были. Сейчас идут разбирательства по этим моментам. Но в целом, насколько я владею информацией, по всей России выборы прошли без каких-либо серьезных инцидентов. Все, что можно было сделать, кандидатами сделано. Теперь ждем итогов», - сказал он.

«Конечно, всегда можно сделать чуть больше и чуть лучше. Но в целом, на мой взгляд, региональное отделение ЛДПР выборы отработало удовлетворительно. Все поручения от центрального аппарата были исполнены, вся литература была реализована», - отметил либерал-демократ.

«Выборы президента России были конкурентными, поскольку почти все, за исключением кандидата от партии власти, находились в одинаковых условиях. Что касается хода самой избирательной кампании, то она была достаточно грязная, как и предыдущие избирательные кампании. Были использованы и черные технологии в адрес Владимира Жириновского. Это было зафиксировано во всех регионах, в том числе и в Псковской области. Нами были поданы жалобы в избирательную комиссию региона», - заключил Антон Минаков.