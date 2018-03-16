Общество

На высокую явку на выборах повлияла не агитация, а ответственность россиян - Юрий Сорокин

Участники муниципальных и региональных выборов могут только мечтать о такой явке, которую сегодня показали выборы президента РФ в Псковской области. На это в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей обратил внимание вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

«Наверное, так и должно быть, ведь это главные выборы страны. Каждый гражданин должен быть в них заинтересован. Отрадно отметить, что сегодня настроение избирателей было хорошим, играла музыка, была создана праздничная атмосфера. Я подошел к председателю комиссии на своем участке в школе №4, спросил, как проходят выборы, и услышал в ответ, что все идет прекрасно и слаженно. Люди идут активно, никаких эксцессов не было», - поделился он.

Юрий Сорокин уверен, что на высокую явку повлияла не агитация, а ответственность россиян. «Вы же видели, что показывали накануне выборов по телевизору? Многие кандидаты, на мой взгляд, вели себя не очень прилично. Говорили вещи на грани разумного. Мне кажется, люди сейчас понимают, что есть национальная идея – защищать нашу страну и преумножать ее благосостояние, и понимают, с кем эту идею можно воплотить», - добавил он.

Парламентарий отметил, что в целом остался доволен организацией выборов, однако указал на необходимость уделять большее внимание избирателям из маломобильных групп населения.

«Мы привезли на избирательный участок в школе №4 отца в инвалидном кресле. Видимо, там не хватает помещений на первом этаже, поэтому выборы организовали на втором. Однако о маломобильных группах населения не подумали. У нас возникли проблемы с подъемом коляски на второй этаж», - рассказал Юрий Сорокин. По его мнению, в будущем нужно отдельно для инвалидов на первом этаже организовать площадку для возможности проголосовать.

Что касается итогов выборов президента РФ 2018, то тут Юрий Сорокин выказал уверенность, что действующий президент сохранит свой пост. Главная интрига, по его мнению, заключается в том, какие проценты наберут его оппоненты.

При этом Юрий Сорокин подчеркнул, что к голосу оппозиции в России всегда прислушиваются. «И у нас в региональном Собрании депутатов голос оппозиции слышен. Так же как и в Госдуме. У всех есть возможность инициировать какие-то законопроекты и выносить их на рассмотрение», - напомнил он.

Тем не менее, он предположил, что после подведения итогов оппозиция будет говорить о нарушениях процедуры. «Такое происходит каждые выборы. Люди часто, когда проигрывают, впадают в истерику меньшинства», - посетовал вице-спикер областного Собрания депутатов.