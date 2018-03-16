Общество

Дмитрий Шахов: Обмануть КОИБы очень сложно

Обмануть КОИБы очень сложно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Он напомнил, что побывал сегодня на выборах в псковском СИЗО-1, а также на участках в Опочецком районе. «Понравилось хорошая явка людей, которые шли с хорошим настроением», - сказал он.

Дмитрий Шахов отметил, что особых замечаний в ходе контроля выборного процесса выявлено не было, наблюдатели и от политических партий остались довольны.

Явка в Псковской области, по его данным, вторая по Северо-Западу. Одним из важных моментов этих выборов он назвал возможность голосования через электронные системы. «Обмануть КОИБы очень сложно». - заключил Д. Шахов.