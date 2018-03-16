Общество

Из 235 жалоб, поступивших на Горячую линию связи с избирателями, лишь четыре связаны с процессом голосования

Порядка 500 общественных наблюдателей вышли сегодня на избирательные участки Псковской области. Все 26 муниципалитетов ими были закрыты. Об этом в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга рассказал руководитель общественной «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области, исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семен Никонов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году у нас был новый опыт, связанный с общественным наблюдением, планируем его повторить на выборах губернатора Псковской области», - отметил он.

Семен Никонов напомнил, что в регионе также действует Горячая линия связи с избирателями. На нее поступило 235 сообщений до закрытия избирательный участков.

«Достаточно серьезная цифра. Вопросы в основным касались того, как можно проголосовать. Среди жалоб преобладали обращения от людей, которые пропустили срок подачи заявления, а проголосовать хотят», - сообщили Семен Никонов.

Он отметил, что поступали на Горячую линию и звонки коммунально-бытового характера, к примеру, что не горячей воды, инсулина или к избирательному участку неудобно подойти. При этом в этом году таких жалоб было 16, раньше их было больше - до полвины всех звонков.

По словам, Семена Никонова, лишь всего 4 жалобы из Псковской области касались нарушений в процессе проведения голосования. Так в одной из жалоб сообщалось, что учительница послала распространять агитацию детей. Также было жалоба на агитацию в одной из воинских частей, которая пока не подтвердилась. Кроме того, одна из жалоб касалось неправильно организованного видеонаблюдения – не было видно урн для голосования.