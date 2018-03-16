Общество

Жители Псковской области жаловались, что за голосование им не дают никаких призов и подарков

С 19 февраля по 19 марта в Псковской области работала «горячая линия» связи с избирателями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в общей сложности на «горячую линию» поступило 236 обращений жителей Псковской области. Традиционно больше всего звонков принято из Пскова, Великих Лук, Псковского района.

В этом году «горячая линия» была организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», «Центром правового просвещения и медиации». «Горячая линия» работала при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссией Псковской области. Главной целью работы «линии связи с избирателями» являлось обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов президента России 18 марта. Данный общественный проект работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний.

До дня голосования на линию поступило 188 обращение от граждан. Больше всего звонков поступило в категориях «вопросы избирателей» - 54 обращения и «организация избирательного процесса» - 112 обращений. Практически все вопросы были связаны с новой возможностью проголосовать по месту пребывания. Несмотря на масштабную информационную кампанию, которую проводил ЦИК РФ, избирателям все равно требовались дополнительные разъяснения: где можно подать заявление; как подать заявление через портал госуслуги; где можно проголосовать, находясь за границей; можно ли проголосовать, имея вид на жительство в РФ; можно ли проголосовать без регистрации, что делать, если человек будет в больнице или находиться на рабочем месте в день голосования.

На все такие вопросы операторы горячей линии давали подробные разъяснения, поддерживали с избирателями «обратную связь» до решения проблемы. Больше всего (29) таких обращений поступило 12 марта и связано это было с изменением порядка голосования по месту пребывания. В этой же категории поступали просьбы подсказать адрес, график работы, номер телефона избирательного участка, принять заявки на голосование вне помещения.

Кстати, операторы отметили, что в данную кампанию были проблемы с телефонами УИК в городе Пскове - номера, указанные в официальной информации часто не отвечали, приходилось приложить усилия, чтобы найти «живой» номер УИКа. Отметим, что все проблемы, связанные с работой УИКов будут подробно проанализированы по окончании кампании, а рекомендации направлены в областную избирательную комиссию. Также в этой категории, поступило несколько жалоб на отмену досрочного голосования и неудобное время работы УИКов, отсутствие или наоборот обилие рекламной продукции кандидатов. Кстати, в эту кампанию избиратели вообще очень внимательно относились к агитационной продукции: например, обращались с вопросами о законности тех или иных материалов.

Всего 16 обращений социально-бытового бытового характера и 5 иных обращений было принято операторами в эту кампании до дня голосования. Это значительно меньше, чем во все предыдущие годы работы «горячей линии». Тенденция на снижение таких обращений свидетельствует о том, что граждане стали больше интересоваться именно вопросами избирательного законодательства и перестали воспринимать общественную линию как возможность пожаловаться на что-то или кого-то.

В день голосования на линию поступило 48 обращений. Практически все поступившие звонки относились к категории «организация избирательного процесса». В первую очередь это были те граждане, которые не позаботились о своем праве проголосовать по месту пребывания и задумались об этом в последний день; очень много было желающих проголосовать по временной регистрации или вообще без регистрации; и традиционные обращения подсказать адрес избирательного участка. Также избиратели интересовались, где можно посмотреть онлайн-трансляцию с избирательных участков Псковской области — вероятно, избиратели активно пользовались такой возможность, даже поступила жалоба на то, что на одном из участков Пскова в камеру не видна урна для голосования. Избиратели также выражали недовольство по поводу того, что не дают никаких призов и подарков за голосование, высказывали пожелания, чтобы на участках детям раздавали шарики или подарки, разыгрывали лотереи. Поступило на линию и несколько жалоб: наблюдатель на одном из участков Пскова обнаружил непрозрачную урну для выездного голосования; избирательница из Пскова пожаловалась на то, что весь подъезд закидали листовками от А. Навального с призывом не ходить на выборы, другая избирательница обнаружила, что в ее квартире прописан посторонний человек.

Было в день голосования несколько обращений в категории «иные»: гражданин обратился с вопросом, куда он должен подать официальное заявление о том, что он не хочет отдавать свой голос никому из кандидатов; высказывались пожелания, чтобы кабинки для голосования были полностью закрытыми, а на участок пускали с собачками.

Отметим, что по итогам работы «горячей линии» будет подготовлен информационный бюллетень, который будет содержать анализ итогов ее работы.

Добавим, что средства на организации «горячей линии» предоставлены в рамках реализации социального проекта «Ваш выбор -ваше будущее». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.