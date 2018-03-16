Общество

Высокую явку на выборы в Островском районе отметил Дмитрий Быстров

Высокую явку на президентские выборы в Островском районе отметил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

«Всегда надо стремиться к лучшему, но потенциал по явке в Островском районе был исчерпан. Те, кто хотел, пришли в этот день на участки и проголосовали», - отметил он в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, добавив, что, по предварительным данным, явка по Островскому району превысила явку на выборы президента в 2012 году и составила 63,4%.

По словам Дмитрия Быстрова, «результаты выборов показали, что большинство жителей Островского района, как и большинство жителей страны и псковского региона, объединились вокруг одного кандидата - национального лидера, самого достойного из всех кандидатов». «Итоги голосования говорят сами за себя: самый большой процент за всю историю у Путина», - добавил глава района.

«76,7% жителей Островского района проголосовали за него и за стратегические мероприятия, которые им проводились и будут проводиться во всех сферах. Они доверили Путину свое будущее и судьбу своих родных и близких, доверили ему продолжать развитие страны еще на 6 лет. Это дорогого стоит», - заключил Дмитрий Быстров.