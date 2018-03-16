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Общество

Грудинин нашел способ остаться с усами

19.03.2018 16:35|ПсковКомментариев: 15

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он ранее заключил соответствующее пари, на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь, но я хочу услышать от него, что эти выборы честные», - сказал Грудинин в понедельник на пресс-конференции.

6 февраля Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел».

По предварительным данным ЦИК, Грудинин по числу полученных голосов занимает второе место после Владимира Путина. За него проголосовали 11,9% избирателей (8 млн 648 тыс. человек).

В понедельник утром Дудь выложил в твиттере фото винтажной советской бритвы, намекая, что Грудинин все-таки проиграл спор и должен выполнить свое обещание.

Источник: Псковская Лента Новостей
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