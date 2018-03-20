Общество

Активнее привлекать псковичей к благоустройству территорий призвал городской чиновник

О приближении месячника по уборке города, к которому необходимо подготовиться, напомнил сегодня, 22 марта, начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства Антон Ляугминас на совещании с руководителями управляющих компаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Обычно весенний месячник по уборке города проходит в апреле. Соответствующее постановление подписывает глава администрации муниципалитета. Затем в адрес предприятий и учреждений, общественных организаций, управляющих компаний, политических партий, национальных диаспор, гаражных кооперативов направляются письма с рекомендацией организовать и выполнить работы по санитарной уборке подведомственной и прилегающей территории, а также других мест по согласованию с УГХ.

Жители города могут и сами организовать субботники, оформив в УГХ заявку на предоставление в помощь инвентаря и транспортировки мусора до точки утилизации.

Антон Ляугминас призвал активнее привлекать граждан к благоустройству территорий - высадке цветов, деревьев, улучшению внешнего вида малых архитектурных форм. Также он предложил управляющим организациям задуматься, насколько презентабельно выглядит вход в их офисы, и принять меры к улучшению ситуации.