Общество

Активизировать подготовку к празднованию Дня Победы поручил глава Островского района

Ответственно подойти к планированию мероприятий и активизировать работу по подготовке к празднованию Дня Победы поручил глава Островского района Дмитрий Быстров в ходе рабочего совещания руководителю профильного комитета, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

При этом глава района просил уделить пристальное внимание работе над проектом плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В период майских праздников для островичей и гостей района должны быть организованы разнообразные выставки, конкурсы, соревнования и акции патриотического направления. В план работы надо включить интересные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что после зимы в надлежащий вид необходимо приводить городскую площадь, скверы, памятники, братские захоронения, скульптуры и мемориальные доски, имеющие отношение к событиям Великой Отечественной войны. Для этого шире привлекать активную общественность и шефские организации.

Кроме того, необходимо уделить внимание организации праздничных мероприятий на территории сельских поселений, согласовать их по времени и месту с общерайонным планом мероприятий. Главам поселений постараться наиболее полно учесть предложения и пожелания жителей крупных сельских населённых пунктов, предусмотреть торжественные митинги и возложение цветов к памятникам и могилам воинов-освободителей.