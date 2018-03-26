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Общество

Минюст напоминает руководителям некоммерческих организаций Псковской области о необходимости сдать отчеты

27.03.2018 16:51|ПсковКомментариев: 0

Управление министерства юстиции РФ по Псковской области напоминает, что некоммерческие организации всех организационно-правовых форм должны предоставить отчеты о своей деятельности за 2017 год по формам, утвержденным приказом министерства юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», в срок не позднее 15 апреля 2018 года, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций».

Отчетность общественных объединений:

- Информационное письмо о продолжении своей деятельности (с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц)

- Отчет по форме № ОН 0003 (информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании. Если в отчётном периоде общественное объединение не получало денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма № ОН0003 представляется с прочерками или нулями)

Отчетность иных некоммерческих организаций

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в управление заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Иные некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять:

-  Отчет по форме № ОН 0001 (отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства)

- Отчет по форме № ОН 0002 (о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства)

Способы представления отчетности:

1.  Представляются лично по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 4, 1 этаж, кабинет № 4, отдел по делам некоммерческих организаций.

2. Направляются почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д.4.

3. Путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) или официальные сайт управления (www.to60.minjust.ru) в сети интернет в порядке, предусмотренном приказом минюста России «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

За непредставление либо несвоевременное представление отчётов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со ст. 19.7. КОАП РФ

Телефон для справок: 56-66-26.

Теги: #Минюст
Источник: Псковская Лента Новостей
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