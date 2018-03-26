Общество

Увеличить финансирование учебных расходов в псковских школах призвал Владимир Яников

Рабочая группа по вопросам финансирования муниципальных школ соберется на первое заседание в апреле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов сообщил председатель комитета Владимир Яников («Единая Россия»).

Парламентарий напомнил, что вопрос о корректировке существующих нормативов на учебные расходы рассматривался на согласительной комиссии в конце 2017 года. «Сейчас школы получают 2% на учебные расходы, предлагается увеличить эту цифру как минимум до 3%. Этот вопрос нужно отстаивать. У нас в образовании пока коллапса нет, но через 2-3 года будет. Администрация области, к сожалению, не выполняет в полном объеме свои обязательства, финансирование поступает не в полном объеме. Нужно восстановить справедливость», - сказал Владимир Яников.

По его словам, недофинансирование наблюдается как в малокомплектных школах, так и в больших образовательных учреждениях. «Вопрос очень серьезный, его нужно решать», - подчеркнул депутат.

В рабочую группу для обсуждения проблемы из областных парламентариев войдут Владимир Яников («Единая Россия»), Лидия Драгунова («Единая Россия»), Елена Даньшова («Единая Россия»), Оксана Лазарева («Единая Россия») и Лев Шлосберг («Единая Россия»). Председатель «законодательного» комитета предложил направить в рабочую группу представителей из управления образования Псковской области, финансового, правового управления, а также Счетной палаты региона.

Владимир Яников высказал предположение, что законопроект может быть подготовлен за несколько месяцев и рассмотрен на одной из летних сессий парламента.