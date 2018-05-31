Общество

За 10 лет количество пожаров в Псковской области сократилась на 51%

За 10 лет количество пожаров в Псковской области сократилась на 51%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа в рамках сессии Псковского областного Собрания сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

По его словам, в регионе наблюдается устойчивая динамика по снижению пожаров.

За 4 месяца 2018 года в Псковской области зафиксировано 277 пожаров, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За май ситуация стабилизирована, отметил Владимир Якунин.

75% из произошедших в 2018 году пожаров были зафиксированы в жилом секторе. В них погибли 19 пенсионеров, 13 безработных, 4 инвалида и 2 ребенка.