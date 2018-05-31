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Справится ли Псков с наплывом туристов в 2019 году, сомневаются либерал-демократы

Справится ли Псков с наплывом туристов в 2019 году, сомневаются либерал-демократы из Псковского областного Собрания депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос о предстоящих Ганзейских днях врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову задал лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

Парламентарий поблагодарил врио главы региона за обстоятельный доклад о работе администрации за 2017 год и попросил уточнить, как решается вопрос с инфраструктурой для туристов к Ганзе-2019. «В следующем году будет наплыв туристов. Сможет ли Псков принять всех желающих?» - поинтересовался он, отметив, что номерного фонда в гостиницах городя явно недостаточно.

«Абсолютно справедливое замечание», - отреагировал Михаил Ведерников. Он отметил, что сегодня номерного фонда для приема гостей Ганзы действительно недостаточно. Вопрос был поднят на последнем оргкомитете. Врио губернатора дал поручение проанализировать, как вопрос решался в других городах, принимающих Ганзейские дни.

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Также он призвал серьезно подумать над тем, как будет обеспечено питание и транспортная инфраструктура. «Вопросов много, решаем их в рабочем порядке», - сказал он.