Общество

Вода в Великой у псковского пляжа не соответствует нормативам

Вода в реке Великой в районе городского пляжа не соответствует нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по показателю «энтерококки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров.

Согласно справке по результатам проведенных исследований показатель энтерококков в воде составил 5,0, хотя по нормативам их быть вообще не должно.

Что касается песка на пляже, то по микробиологическим и паразитологическим показателям он соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1387-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».