Общество

Энергетики, спасатели и собаки напомнили воспитанникам Детской деревни-SOS в Пскове правила безопасности

1 июня, в День защиты детей, для воспитанников Детской деревни-SOS в Пскове состоялась традиционная комплексная профилактическая акция, посвященная безопасному поведению. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго», подобное мероприятие в этом социальном учреждении проводится в начале летних каникул уже несколько лет подряд при поддержке филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и регионального отделения ВДПО.

В тематическом занятии принимают участие дети младшего и среднего школьного возраста. В формате живого общения с интерактивными элементами ребята повторили основные правила пожарной и электробезопасности, а также безопасного поведения на водных объектах.

В ходе занятия дети посмотрели видеоролики, посвященные вопросам профилактики электротравматизма. Один из представленных видеофильмов был создан с участием 4-классников школы №11 и стал победителем на региональном конкурсе видеороликов социальной рекламы. В небольшом сюжете две дрессированные собаки бордер-колли в максимально доступной форме показывают ребятам, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, а также последствия неправильного обращения с электроприборами. Один из главных героев видеоролика - Чиф - стал специальным гостем мероприятия. Это первая в Псковской области собака, аттестованная для работы с детьми и обученная оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. Вместе с хозяйкой Еленой Балыковой (педагогом-организатором псковской школы № 11) Чиф и еще три дрессированные собаки продемонстрировали ребятам правила безопасного разведения костра и тушения загоревшего электроприбора, вызывали пожарных, приносили огнетушитель и плотную ткань, чтобы погасить огонь.

В качестве поощрительных призов каждый участник мероприятия получил тематическую книжную закладку с правилами электробезопасности и гиды «Электробезопасное селфи». Для размещения на информационных стендах воспитателям были переданы плакаты с материалами по профилактике электротравматизма.

Напомним, Детская деревня-SOS в Пскове - это особая форма семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, максимально приближенная к семейной. В деревне несколько домов, в каждом из которых проживают SOS-мама и 6-8 детей разного возраста. В настоящее время в учреждении на попечении находится 49 детей.

В период летних каникул совместная работа сотрудников «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и ВДПО продолжится: в загородных детских лагерях отдыха пройдут обучающие занятия, посвященные правилам безопасного поведения. Летом прошлого года в регионе в таких занятиях приняли участие порядка 2000 детей младшего и среднего школьного возраста.