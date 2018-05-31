Общество

Началась шестидневная рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя продлится шесть дней, сообщили «Интерфаксу» в Роструде.

Собеседник агентства напомнил, что День России, который отмечается 12 июня, на этот раз приходится на вторник, в связи с чем выходной день с субботу, 9 июня, был перенесен на понедельник, 11-е. Такое решение чиновников позволит россиянам, отработав шесть дней подряд, отдохнуть три дня подряд - с 10-го по 12-е включительно.



При этом следующая рабочая неделя продлится лишь три дня - со среды по пятницу.

Таким же образом россияне отдыхали на майских праздниках. Тогда выходной с субботы, 28 апреля, был перенесен на понедельник, 30-е, что сделало ее рабочей. Однако первая трудовая неделя мая длилась лишь два дня: в понедельник жители страны отдыхали по упомянутой выше причине, во вторник, 1 мая - в связи с празднованием Дня труда, а в среду, 2 мая - так как на этот день был перенесен выходной с 7 января, пришедшегося в 2018 году на воскресенье.