Общество

Безвизовый въезд в Россию открыт для болельщиков ЧМ по футболу

Безвизовый въезд при предъявлении паспорта болельщика с понедельника откроется для иностранных граждан, которые приезжают в Россию для посещения чемпионата мира по футболу, сообщили в понедельник «Интерфаксу» организаторы ЧМ-2018.

«На основании паспорта болельщика иностранные граждане и лица без гражданства могут воспользоваться правом многократного безвизового въезда на территорию Российской Федерации. Въезд возможен с 00:00 часов 4 июня по 23:59 часов 15 июля 2018 года, выезд - с 00:00 часов 4 июня по 23:59 часов 25 июля 2018 года (по местному времени)», - говорится в сообщении.

Въезд возможен как на основании версии на заламинированном бланке, так и электронной распечатанной формы паспорта болельщика, для этого достаточно предъявить FAN ID на паспортном контроле.

Пересечение границы рекомендовано в 177 воздушных, железнодорожных, морских и автомобильных пунктах пропуска.

«В аэропортах городов-организаторов чемпионата и в восьми автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Ленинградской и Калининградской областях будут работать пункты технической поддержки болельщиков, в Москве такие пункты будут располагаться в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево», - сообщают организаторы.

Кроме того, в соответствии с заключенным межправительственным соглашением, обеспечен безвизовый транзитный проезд болельщиков через Белоруссию на основании паспорта болельщика. Подробнее о порядке проезда можно узнать на сайте http://www.fan-id.ru.

«Заявки на получение паспортов болельщика, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфорт и безопасность на стадионе, подали более 980 тыс. болельщиков, около 40% приходится на долю россиян. Среди лидеров по количеству заказанных FAN ID - США (39 тысяч заявок), Мексика (33 тысячи заявок), Китай (39 тысяч заявок), Колумбия (23 тысячи), Аргентина (26 тысяч), Перу (20 тысяч) и Германия (21 тысяча)», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018T пройдет летом этого года в 11 городах России - Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. В матче-открытия, который состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Финальный матч также пройдет в «Лужниках» - 15 июля 2018 года.

В турнире примут участие 32 сборных: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Хорватия, Швейцария, Дания, Швеция, Россия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу, Мексика, Панама, Коста-Рика, Япония, Иран, Саудовская Аравия, Корея, Австралия, Марокко, Тунис, Сенегал, Нигерия, Египет.