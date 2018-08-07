Общество

Сотрудники Росгвардии в рамках операции «Оружие» в Псковской области изъяли 53 единицы гражданского оружия

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия на территории Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы и ОМОНа Отдела Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией проведено 1055 проверок условий хранения оружия.

За различные нарушения к административной ответственности привлечено 37 граждан. Изъято 53 единицы гражданского оружия и 80 боеприпасов.

Во время проверок сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения оружия, доводили информацию об административной ответственности за стрельбу в неотведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения и небрежное его хранение.