Общество

В Пскове открылась общественная приемная Игоря Романова

Общественная приемная кандидата в губернаторы от «Партии роста» Игоря Романова открылась сегодня, 7 августа, в Пскове на улице Белинского, 81, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Игоря Романова, выбор места для открытия общественно приемной не случаен. «Здесь большой поток населения, потому что рядом находится МФЦ. Мы рассчитываем, что люди попутно будут заходить и к нам», - прокомментировал он.

Также кандидат отметил, что ожидает визита коллег из Москвы, которые примут участие в тематических круглых столах. «Рядом есть помещение, где можно провести массовые встречи до 30 человек», - добавил он.

«Каждый житель может обратиться ко мне с любым вопросом или предложением, а предпринимателям мы можем оказать юридическую и консультационную помощь, при необходимости отправим к региональному бизнес-омбудсмену», - рассказал Игорь Романов.

Кандидат ожидает, что люди будут обращаться по вопросам, связанным с пенсионной реформой, зарплатами и другими социальными аспектами.

Он уточнил, что общественная приемная будет работать с 10:00 до 15:00 ежедневно по будням. «Прием веду либо я лично, либо помощник», - пояснил Игорь Романов.

Кандидат подчеркнул, что помимо приемной у него много работы в районах Псковской области. «Нужно посетить районы области, где проблем еще больше, чем в областном центре», - добавил он.

Напомним, Игорь Романов, выдвинутый «Партией роста» на выборы губернатора Псковской области, родился в Пскове в 1977 году. Имеет высшее образование, работает директором фирмы «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит - Псков».

Выборы губернатора области состоятся в единый день голосования, 9 сентября. На пост главы региона претендуют пять кандидатов.