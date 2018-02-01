Спорт

В Пскове прошел Февральский Кубок Пскова по быстрым шахматам

31 участник собрал Февральский Кубок Пскова по быстрым шахматам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Федерации шахмат, по результатам 11 туров сильнейшим стал кандидат в мастера Роман Малышев (10,5 очков).

9 очков набрал многократный чемпион области и города кмс Сергей Кудряшов, еще на очко отстал юный мастер ФИДЕ Наум Руденко, с недавних пор представляющий не Псков, а Псковский район. Четвертое и пятое места поделили ветераны псковских шахмат Каро Аскарян и Владимир Полевой, по личной встрече Аскарян стал четвертым. Оба шахматиста набрали по 7,5 очков.

Пятикратная чемпионка области Алина Павлова стала шестой (6,5 очков) и получила приз среди женщин. Александр Кульнев (6,5 очков) стал лучшим среди игроков 2008 года рождения, Алексей Захаров - среди игроков 2006-2007 г. р.. Ветеранский приз достался Владимиру Балицкому - 6 очков из 11. Среди шахматистов 2001-2005 г. р. первый приз получил Хуршед Мираков, а второй - Валерия Малышева.

Соревнования обслуживала судейская бригада в составе: Светлана Пошибайлова (с.с. 3 кат., главный судья), Андрей Абаровский (с.с. 2 кат., главный секретарь).