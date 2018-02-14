Спорт

Волейбольный фестиваль «Масленица» пройдет в Пскове на городском пляже

18 февраля, в Пскове, состоится ежегодный волейбольный фестиваль «Масленица-2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, к участию в спортивном празднике организаторы, среди которых Северо-Западная Волейбольная Ассоциация и Федерация волейбола Псковской области, а также государственный комитет по физической культуре и спорту, приглашают волейболистов-любителей и юниоров.

Соревнования состоятся на традиционной площадке - городском пляже у Мирожского монастыря. Участники будут играть смешанными командами и по формуле 4х4. С условиями участия можно ознакомиться на сайте Северо-Западной Волейбольной Ассоциации www.nwvolley.ru.

Каждый участник получит от организаторов в подарок игровую футболку, а победители соревнований - профессиональные волейбольные мячи. Все призеры будут награждены медалями и дипломами соответствующего достоинства, и памятными призами.

Кроме волейбольных соревнований программой фестиваля по традиции предусмотрены состязания в метании валенка на дальность и перетягивании каната.

Начало соревнований в 10.00, торжественное открытие фестиваля - в 12.00.

Отметим, в конце 2016 года Европейская волейбольная конфедерация, а вслед за ней и Минспорт России признали волейбол на снегу официальным видом спорта. А 14 февраля на Олимпийских играх в Южной Корее состоялся выставочный матч по волейболу на снегу. Не исключено, что этот вид спорта пополнит перечень олимпийских дисциплин.