Спорт

Великолукский велогонщик принял участие в «Туре Абу Даби»

Гонщик команды «РусВело», спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Сергей Фирсанов в феврале отметился участием в «Туре Абу Даби» (ОАЭ). На дистанции преобладали горные участки, где специалисту по шоссе было непросто бороться за высокие места. В итоговом протоколе великолучанин расположился 76-м месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре подготовки.

Между тем, менее опытный спортсмен Центра спортивной подготовки юниор Константин Некрасов получил приглашение от этой же российской команды принять участие в их тренировочных сборах в Италии. Сегодня Некрасов находится на Аппенинском полуострове, где участвует в тренировочных и открытых заездах в составе «РусВело», хотя пока что, по признанию председателя федерации велоспорта Псковской области Юрия Карпенкова, ему приходится нелегко.

Другой талантливый спортсмен-юниор Тимофей Шерстнев остался в России. Он находится на сборах в Сочи, куда вскоре на сборы приедет основной состав сборной Псковской области по велоспорту, подопечные тренера Вячеслава Тарасова.

Еще два подопечных Тарасова - юниоры Никита Чистов и Никита Романов в данный момент проводят сборы на Кипре, в Ларнаке.

Между тем, спортсмен-сурдлимпиец Иван Макаров и его тренер Александр Филиппов уже находят на Кипре, где по традиции проходят тренировочные мероприятия для сборной страны.