Михаил Ведерников присоединился к акции «Выбор чемпионов 180318» и на набережной Великой отжался 18 раз

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников присоединился к всероссийской акции «Выбор чемпионов 180318» и на набережной реки Великой, у надписи «Россия начинается здесь», отжался 18 раз. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.
Эстафету глава региона принял от губернатора Калининградской области Антона Алиханова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.
«Передаю эстафету жителям Псковской области! Занимайтесь спортом, будьте здоровы и 18 марта выбирайте сильную Россию», - сказал Михаил Ведерников.
Принял эстафету #ВыборЧемпионов180318 от моих друзей: Губернатора Калининградской области @aaalikhanov Антона Алиханова и руководителя @fadn_rossii Игоря Баринова. Передаю эстафету жителям #регион60! Занимайтесь спортом, будьте здоровы и 18 марта выбирайте #СильнаяРоссияСильнаяОбласть #18отжиманий3км18отжиманий #🇷🇺 #Россияначинаетсяздесь #выборы2018 #ПроРФ #Псковскаяобласть #Псков #проспорт60 #Калининград #ФАДН #спорт #зож #команда2018 #работаем #зимауходи #MV_007🇷🇺