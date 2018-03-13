Спорт

Михаил Ведерников присоединился к акции «Выбор чемпионов 180318» и на набережной Великой отжался 18 раз

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников присоединился к всероссийской акции «Выбор чемпионов 180318» и на набережной реки Великой, у надписи «Россия начинается здесь», отжался 18 раз. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

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Эстафету глава региона принял от губернатора Калининградской области Антона Алиханова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

«Передаю эстафету жителям Псковской области! Занимайтесь спортом, будьте здоровы и 18 марта выбирайте сильную Россию», - сказал Михаил Ведерников.