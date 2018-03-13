23 марта в рамках «Ночи Фитнеса» при покупке карты «Планка Фитнес» псковичи получают три месяца посещения клуба в подарок

23 марта в фитнес-клубе «Планка Фитнес» состоится «Ночь Фитнеса». Как сообщил Псковской Ленте Новостей исполняющий обязанности руководителя клуба Артем Фризин, на мероприятие ждут не только ярых поклонников фитнеса, но и всех, кто придерживается здорового образа жизни во всех его проявлениях.

«Мы проводим это мероприятие второй год подряд . Опыт прошлого года показал, что такие мероприятия, которые под одной крышей объединяют поклонников фитнеса и здорового образа жизни, а также спортивные сообщества, востребованы не только в крупных городах, - отметил Артем Фризин. – Честно говоря, для людей, которым интересно вести активный образ жизни и следить за здоровьем, в нашем городе проводится не так много мероприятий. Мы хотим исправить эту ситуацию».

На «Ночи Фитнеса» будет задействована вся территория «Простории»: здесь пройдут соревнования по спортивному ориентированию, танцевальные мастер-классы, семинары, дегустация спортивного питания, развлекательная программа с конкурсами и подарками. В рамках мероприятия будет разыгран абонемент в одну из студий клуба «Планка Фитнес».

«Псковичи смогут окунуться в приятную атмосферу и расслабиться после рабочего дня, - отметил и.о. руководителя клуба. - Мы ожидаем порядка 300 человек».

Вход будет свободным на все мероприятия, кроме FitnessZone в «Планка Фитнес», куда можно будет попасть по билетам, их уже можно купить на рецепции клуба.

В FitnessZone посетителей ждут интересные тренировки от фитнес-презентеров из Санкт-Петербурга и ведущих псковских тренеров. «К примеру, Максим Романов, который приедет на "Ночь Фитнеса", является лектором и презентером всероссийских фитнес-конвенций, сертифицированным инструктором Les Mills, автором множества семинаров, – рассказал Артем Фризин. – Помимо этого, мы пригласили ведущего тренера города по йоге и пилатесу Михаила Минина. Тренеры клуба "Планка Фитнес" также порадуют псковичей топовыми тренировками и необычными соревнованиями».





Отметим, что все желающие только 23 марта в рамках «Ночи Фитнеса» смогут приобрести безлимитную трехмесячную карту клуба «Планка Фитнес» и получить три месяца в подарок. Карту можно будет приобрести с 9.00 до 01.00. «Обладатель такой карты становится членом нашего клуба и может посещать "Планка Фитнес" без каких-либо ограничений, пользоваться всеми привилегиями и бонусами от наших партнеров», - пояснил Артем Фризин.

Добавим, что приобрести клубную карту по акции можно только 23 марта, но бронировать можно уже сейчас по телефону 797-097.

Мероприятие состоится 23 марта в СРП «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2. Подробную информацию можно узнать по телефону: 797-097, а также в сообществе мероприятия в официальном паблике «Ночи Фитнеса».

