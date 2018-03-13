Спорт

Тренировки от фитнес-презентеров, розыгрыш призов, баттл на игровых симуляторах и многое другое ждет псковичей на «Ночи Фитнеса»

23 марта с 21.00 до 01.00 на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» пройдет «Ночь Фитнеса», участие в которой примут известные фитнес-презентеры из Санкт-Петербурга, топовые тренеры Пскова, а также спортивные сообщества города, сообщил Псковской Ленте Новостей исполняющий обязанности руководителя клуба «Планка Фитнес» Артем Фризин.

В рамках мероприятия псковичей ждет насыщенная программа, в том числе презентация популярных фитнес-направлений, соревнования, конкурсы от партнеров, дегустация спортивного питания от магазина «Энергия жизни», спортивное ориентирование, танцевальный баттл на игровых симуляторах от «Без Предела» и другие развлечения.

Весь вечер будет работать ведущий Александр Робин, который проведет розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Отметим, что участники «Ночи фитнеса» смогут выиграть абонемент на 8 посещений клуба «Планка Фитнес», скидку 50% на тонизирующее обертывание всего тела в spa-капсуле от СПА БЕЗ ДНА, бесплатное посещение бассейна и процедур от СПА ДО НЕБА, бесплатную мойку от автомоечного комплекса «DIESEL», сувениры от строительной компании Scandinavia и другие призы. Интерактивная площадка будет размещена на третьем этаже «Простории».

Этот же этаж будет отведен под социальные танцы – это вид танцевальных направлений, который ориентирован не на оттачивание мастерства для участия в соревнованиях, а на приятное времяпрепровождение. В танцевальной зоне пройдут бесплатные мастер-классы от школы танцев Para*Dois по афро-хаусу, Fitness Latina и другим направлениям.

Все площадки фестиваля можно будет посетить бесплатно, за исключением самого клуба «Планка Фитнес», где в с 21.00 до 01.00 пройдут мастер-классы от фитнес-презентеров из Санкт-Петербурга и тренеров города, а также состязание по бегу «Вертикальный километр», силовое многоборье, мастер-классы «Как прокачать ягодицы» и #Handstand.

Мультистанция SYNRGY 360

Всего в рамках «Ночи Фитнеса» псковичи смогут посетить 9 тренировок: Pump, Planka Party,Balance, Antigravity Fly, пилатес, йогу (тренировку проведет один из основателей студии пилатеса и йоги «Умное тело» Михаил Минин), HIIT, Synrgy и Roller.

Хедлайнерами вечера станут: сертифицированный инструктор Les Mills, спикер и презентер всероссийских конвенций, лицензированный персональный тренер Ассоциации Профессионалов Фитнеса, специалист международной академии по кинезиотейпированию Максим Романов и лицензированный персональный тренер Ассоциации Профессионалов Фитнеса, персональный тренер по коррекции осанки и реабилитации Анастасия Попова. Презентеры из Санкт-Петербурга проведут функциональные тренировки: Роман – в зоне мультистанции SYNRGY, а Анастасия – на гамаках. Подробнее обо всех тренировках можно узнать на сайте «Планка Фитнес».

«Мы не могли обойти стороной такого рода мероприятия, проведение которых для многих городов России стало уже традицией. Сейчас популярна тема здорового образа жизни, и мы соберем на одной площадке тех, кто интересуется фитнесом и следит за своим здоровьем. Хотим показать псковичам что-нибудь новенькое, поэтому пригласили ведущих фитнес-тренеров из Северной столицы, - отметил Артем Фризин. - В Пскове есть куда пойти тем, кто любит музыку, а «Ночь Фитнеса» станет настоящим праздником для тех, кому интересна тема здорового образа жизни».

Билеты в платную зону сможет приобрести любой желающий, независимо от того является ли он членом клуба «Планка Фитнес» или нет. Часть выручки от продажи входного билета будет направлена на благотворительность для #ДетиВсейЗемли.

Билеты уже поступили в продажу, их можно купить на рецепции клуба «Планка Фитнес».

Кроме того, в рамках «Ночи Фитнеса» будет действовать специальное предложение: 23 марта любой желающий сможет приобрести карту члена клуба «Планка Фитнес» со скидкой до 50%.

Также все участники мероприятия смогут помыть свой автомобиль со скидкой 50% на автомойке Diesel, которая располагается на первом этаже спортивно-развлекательного парка «Простория», и получить скидку на все товары от магазина «Динамика».

Помимо этого, сейчас в официальном паблике мероприятия идет розыгрыш абонемента на 8 посещений клуба «Планка Фитнес».

Мероприятие состоится 23 апреля в СРП «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2. Подробную информацию можно узнать по телефону: 797-097, а также в сообществе мероприятия и на сайте:

Организатор мероприятия: клуб «Планка Фитнес» и спортивно-развлекательный парк «Простория».

Партнеры мероприятия:

PARA*DOIS

Центр науки и спорта «Без Предела»

Строительная компания Scandinavia

Магазин спортивной одежды «Динамика»

Магазин спортивного питания «Энергия жизни»

Студия йоги и пилатеса Умное тело

SPA ДО НЕБА

СПА БЕЗ ДНА

Клуб ориентирования «О-Псков»

#ДетиВсейЗемли

Автомоечный комплекс Diesel