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Спорт

Псковские гребцы находятся на тренировочных сборах в России и ближнем зарубежье

23.03.2018 09:15|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены-гребцы Центра спортивной подготовки Псковской области находятся на тренировочных сборах в России и ближнем зарубежье, где проходят подготовку к сезону на воде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

 Так, в Калининграде находятся Александр Матвеев, Кирилл Пузыня, Илья Ковтун, Евгений Стрельцов, Даниил Ефимов, Вячеслав Шестопалов, Евгений Спицын. Представители псковской академической гребли под руководством тренера Сергея Матвеева в западном анклаве готовятся к всероссийским соревнованиям по гребному спорту среди юношей и девушек на призы Олимпийских чемпионов в Ростове-на-Дону в апреле. Занятия в Калининграде проходят в центральной части города, где еще с немецких времен занятия греблей прекращались только в феврале, когда становилось совсем морозно.

Еще один псковский гребец Павел Сорин находится на тренировочном сборе сборной России в азербайджанском Мингечауре.

Спортсмены-байдарочники также большим коллективом отправились на сборы. Их местом подготовки избрана белорусская база в Новолукомле. Артем Салкин, Алексей Зернов, Иван Жданов, Яков Мельников под руководством тренера Александра Наместникова, как и «академисты», готовятся к первым всесоюзным стартам сезона. Еще один псковский спортсмен Степан Христофор принимает участие в тренировочных сборах вместе с петербургской командой байдарочников в Абхазии.

Теги: #гребной спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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