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Спорт

Опубликована предварительная программа Кубка Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини

28.03.2018 09:31|ПсковКомментариев: 1

Изменено время открытия Кубка Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини «Довмонт», который 31 марта пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по адресу: Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в связи с большим объемом заявок Кубок будет открыт в 15.00.

«Мы ожидаем очень яркий и запоминающийся Кубок! Участники турнира приезжают к нам не только с близлежащих Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, но и из Петрозаводска, Мурманска, Брянска, Москвы, Ярославля, Минска, Могилева и других городов Белоруссии. Такое разнообразие регионов вообще не свойственно областному турниру, но благодаря личному общению со спортсменами, тренерами, судьями и Федерациями других регионов, нам удается привлечь участников! Общее число псковских спортсменов не велико около 10% от всех участников», - отметили организаторы.

В перспективе Федерация планирует повышать квалификацию тренеров, входящих в ее состав, способствовать развитию информационной базы среди посетителей тренажерных залов и растить свою команду спортсменов для представления Псковского региона на зональных и российских чемпионатах и кубках.

Предварительная программа мероприятия:

15.00 - торжественное открытие, вступительное слово, вручение

благодарственных писем партнерам и спонсорам

15.15 - начало соревнований

– Бодибилдинг – юноши (абс.кат.)

– Ветераны (абс.кат.)

– Награждение Бодибилдинг – юноши

– Награждение – Ветераны

– Фитнес- девушки (абс.кат.)

– Бодибилдинг – юниоры (абс.кат.)

– Награждение – Фитнес- девушки

– Награждение – Бодибилдинг – юниоры

– Бодифитнес – женщины (абс.кат.)

– Награждение – Бодифитнес – женщины

16.30

– Классический бодибилдинг – мужчины (абс.кат.)

– Бодибилдинг мужчины до 90 кг

– Бодибилдинг мужчины до +90 кг

– Награждение – Классический бодибилдинг

– Награждение – Бодибилдинг мужчины

– Бодибилдинг мужчины – абс.первенство + Награждение

– Фит-модель – женщины (абс.кат.) – конкурс

– Велнес-фитнес – женщины (абс.кат.) – (конкурс)

– Фит-модель – Дефиле

– Награждение – Фит-модель – женщины

– Награждение – Велнес-фитнес – женщины

18.30

– Фитнес-бикини до 163 см

– Фитнес-бикини до 166 см

– Фитнес-бикини до 169 см

– Фитнес-бикини + 169 см

– Награждение – Фитнес-бикини до 163 см

– Награждение – Фитнес-бикини до 166 см

– Награждение – Фитнес-бикини до 169 см

– Награждение – Фитнес-бикини +169 см

– Фитнес-бикини (абс.первенство) + награждение

21.00

– Пляжный бодибилдинг до 178 см

– Пляжный бодибилдинг +178 см

– Награждение – Пляжный бодибилдинг до 178 см

– Награждение – Пляжный бодибилдинг +178 см

– Пляжный бодибилдинг (абс. первенство) + награждение

Предварительное окончание - 22.00-22.30.

Теги: #бодибилдинг #Кубок Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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