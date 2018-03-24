Опубликована предварительная программа Кубка Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини

Изменено время открытия Кубка Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини «Довмонт», который 31 марта пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по адресу: Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в связи с большим объемом заявок Кубок будет открыт в 15.00.
«Мы ожидаем очень яркий и запоминающийся Кубок! Участники турнира приезжают к нам не только с близлежащих Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, но и из Петрозаводска, Мурманска, Брянска, Москвы, Ярославля, Минска, Могилева и других городов Белоруссии. Такое разнообразие регионов вообще не свойственно областному турниру, но благодаря личному общению со спортсменами, тренерами, судьями и Федерациями других регионов, нам удается привлечь участников! Общее число псковских спортсменов не велико около 10% от всех участников», - отметили организаторы.
В перспективе Федерация планирует повышать квалификацию тренеров, входящих в ее состав, способствовать развитию информационной базы среди посетителей тренажерных залов и растить свою команду спортсменов для представления Псковского региона на зональных и российских чемпионатах и кубках.
Предварительная программа мероприятия:
15.00 - торжественное открытие, вступительное слово, вручение
благодарственных писем партнерам и спонсорам
15.15 - начало соревнований
– Бодибилдинг – юноши (абс.кат.)
– Ветераны (абс.кат.)
– Награждение Бодибилдинг – юноши
– Награждение – Ветераны
– Фитнес- девушки (абс.кат.)
– Бодибилдинг – юниоры (абс.кат.)
– Награждение – Фитнес- девушки
– Награждение – Бодибилдинг – юниоры
– Бодифитнес – женщины (абс.кат.)
– Награждение – Бодифитнес – женщины
16.30
– Классический бодибилдинг – мужчины (абс.кат.)
– Бодибилдинг мужчины до 90 кг
– Бодибилдинг мужчины до +90 кг
– Награждение – Классический бодибилдинг
– Награждение – Бодибилдинг мужчины
– Бодибилдинг мужчины – абс.первенство + Награждение
– Фит-модель – женщины (абс.кат.) – конкурс
– Велнес-фитнес – женщины (абс.кат.) – (конкурс)
– Фит-модель – Дефиле
– Награждение – Фит-модель – женщины
– Награждение – Велнес-фитнес – женщины
18.30
– Фитнес-бикини до 163 см
– Фитнес-бикини до 166 см
– Фитнес-бикини до 169 см
– Фитнес-бикини + 169 см
– Награждение – Фитнес-бикини до 163 см
– Награждение – Фитнес-бикини до 166 см
– Награждение – Фитнес-бикини до 169 см
– Награждение – Фитнес-бикини +169 см
– Фитнес-бикини (абс.первенство) + награждение
21.00
– Пляжный бодибилдинг до 178 см
– Пляжный бодибилдинг +178 см
– Награждение – Пляжный бодибилдинг до 178 см
– Награждение – Пляжный бодибилдинг +178 см
– Пляжный бодибилдинг (абс. первенство) + награждение
Предварительное окончание - 22.00-22.30.